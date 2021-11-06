“Türkiye şoklara uyum sağlayıp büyümeyi başardı”

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi. "Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor." ifadelerini kullanan Arispe Morales, Türk ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini, 2023 yılında ise büyümenin yeniden yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

ENFLASYON DÜŞECEK

Enerji fiyatlarındaki artışa ilaveten Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyonda artışa katkıda bulunmasının beklendiğini belirten Morales, "Eylül ayında yaptığımız enflasyon tahminimiz 2021 yılını yüzde 17'nin üzerinde kapatacağımız yönündeydi. Bunun 2022 yılında yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu. Salgın kısıtlamalarının azaltılmasıyla artan turist sayısının Türkiye'nin ekonomisini olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini belirten Morales, "Bu yıl cari açığın yüzde 3 seviyesine, gerilemesini, 2022 yılında yüzde 2,3 düşerek 2023 yılında yüzde 2,4 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Morales, Türkiye'nin borç ve bütçe açığında emsallerine göre daha iyi durumda olduğunu vurguladı.