  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Akgermanlar küçülüp borçları ödeyecekler

Akgermanlar küçülüp borçları ödeyecekler

Akgerman Ailesi konkordato talebinden vazgeçince mahkeme de 4 şirket ve 3 işadamıyla ilgili tedbirleri kaldırdı. İşadamı Bülent Akgerman, “Alacaklılarla anlaştık. Borçlarımızın hepsini ödeyeceğiz” dedi

Akgermanlar küçülüp borçları ödeyecekler

14.11.2021

İzmir iş dünyasının önde gelen; Çimentaş'ın eski sahiplerinden Akgerman Ailesi'nin yaklaşık 2 yıl önce yargıya konkordato ilan etmek için yaptığı başvuruyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Baba Öner Akgerman ile oğulları Bülent ve Levent Akgerman, kendileri ve şirketleri AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık Üretim, More Su Ürünleri şirketleri için bulundukları konkordato talebinden vazgeçti.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Ailenin "feragat" dilekçesi vermesi üzerine mahkeme konkordato talebini reddetti. Kararın ardından 10 Kasım itibariyle şirket yönetimlerine atanan kayyum komiserlerinin görevlerine de son verildi. Bundan sonraki planlarını Yeni Asır'a anlatan işadamı Bülent Akgerman, "Borçlarımızın hepsini ödeyeceğiz. Alacaklıların tamamına yakınıyla anlaştık. Anlaşamadığımız büyük bir banka kalmıştı ve süreç ondan uzamıştı ancak şimdi onunla da uzlaşma sağladık. Ondan sonra da rahatladık" dedi.

Akgerman, "Zaten borçları konkordato talebi olduğu için ödeyemiyorduk. Herkese eşit taksit ve yüzdelerle ödememiz gerekiyordu. Bu da mümkün olmayan bir şeydi. Dolayısıyla yolumuza böyle devam edeceğiz. Biraz daha küçüleceğiz. Belki bir-iki şirket satılacak. Bütün planımız hazır. Allah utandırmasın bunun içinden çıkacağız. Ödemelere başlıyoruz" diye konuştu.

IKI TESISIN SATISI IÇIN GÖRÜSÜYORUZ
BÜLENT Akgerman, su ürünleri mi yoksa inşaat sektöründeki şirketlerin mi satılacağı yönündeki soruya ise "Daha henüz belli değil. Ancak Gazbeton'daki diğer 2 fabrika ile ilgili görüşmeler de sürüyor. İzmir'deki üretim tesisi daha önce satılmıştı. Kırıkkale ve Çorlu'daki tesisler için görüşmeler yapıyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akgermanlar küçülüp borçları ödeyecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.