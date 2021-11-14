Akgermanlar küçülüp borçları ödeyecekler

İzmir iş dünyasının önde gelen; Çimentaş'ın eski sahiplerinden Akgerman Ailesi'nin yaklaşık 2 yıl önce yargıya konkordato ilan etmek için yaptığı başvuruyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Baba Öner Akgerman ile oğulları Bülent ve Levent Akgerman, kendileri ve şirketleri AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık Üretim, More Su Ürünleri şirketleri için bulundukları konkordato talebinden vazgeçti.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Ailenin "feragat" dilekçesi vermesi üzerine mahkeme konkordato talebini reddetti. Kararın ardından 10 Kasım itibariyle şirket yönetimlerine atanan kayyum komiserlerinin görevlerine de son verildi. Bundan sonraki planlarını Yeni Asır'a anlatan işadamı Bülent Akgerman, "Borçlarımızın hepsini ödeyeceğiz. Alacaklıların tamamına yakınıyla anlaştık. Anlaşamadığımız büyük bir banka kalmıştı ve süreç ondan uzamıştı ancak şimdi onunla da uzlaşma sağladık. Ondan sonra da rahatladık" dedi.

Akgerman, "Zaten borçları konkordato talebi olduğu için ödeyemiyorduk. Herkese eşit taksit ve yüzdelerle ödememiz gerekiyordu. Bu da mümkün olmayan bir şeydi. Dolayısıyla yolumuza böyle devam edeceğiz. Biraz daha küçüleceğiz. Belki bir-iki şirket satılacak. Bütün planımız hazır. Allah utandırmasın bunun içinden çıkacağız. Ödemelere başlıyoruz" diye konuştu.

IKI TESISIN SATISI IÇIN GÖRÜSÜYORUZ

BÜLENT Akgerman, su ürünleri mi yoksa inşaat sektöründeki şirketlerin mi satılacağı yönündeki soruya ise "Daha henüz belli değil. Ancak Gazbeton'daki diğer 2 fabrika ile ilgili görüşmeler de sürüyor. İzmir'deki üretim tesisi daha önce satılmıştı. Kırıkkale ve Çorlu'daki tesisler için görüşmeler yapıyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ