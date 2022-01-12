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Haberler Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2022.

12.01.2022, 09:26

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden verilan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır" dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...