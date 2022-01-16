‘Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyarı aştı’

Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.

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BURADA konuşan Nebati, dün (önceki) akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi. Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na, Nebati'nin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve STK başkanları katıldı. Nebati, kur korumalı mevduat hesabına ilginin devam ettiğini ve mevduat büyüklüğünün 131 milyarı aştığını söyledi.