İki odada başkan değişti

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'deki esnaf odalarında da geçen hafta başlayan kongre maratonu devam ediyor. Dün de Kuyumcular, Servisçiler ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası üyeleri, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Adayların başkanlık yarışı, büyük bir rekabet içinde geçti. 17.00'da oyların sayılmasıyla 3 esnaf odasının başkanları da belli oldu. Seçimlerin sonunda Kuyumcular Esnaf Odası'nın yeni Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu olurken, Servisçiler Esnaf Odası'nın yeni Başkanı ise Erdem Mert oldu. Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, rakipsiz tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

TURGAY BARANSEL'İ GEÇTİ

İzmir Kuyumcular Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri dün Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kuyumcular Odası'nda mevcut başkan Turgay Baransel ile aday Murat Kurtuluş Buyrukçu yarıştı. Seçimde Turgay Baransel 193 oy alarak başkanlığı kaybetti, Murat Kurtuluş Buyrukçu ise 198 oy alarak Kuyumcular Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi.

SERVİSÇİLER MERT'İ SEÇTİ

1994 yılından beri İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürüten Hasan Basri Bostancı ise yıllar sonra makamını kaybetti. Geçen dönemlerde de yarışta aday olan Erdem Mert, bu kez servisçi esnafının oylarını toplayarak 890 oy ile başkanlığa seçildi. İzmir Atatürk Spor Kompleksi'ndeki seçimde Bostancı'dan görevi devralan Mert büyük bir sevinç yaşadı.

YALÇIN ATA GÜVEN TAZELEDİ

İZMİR Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Mevcut Oda Başkanı Yalçın Ata, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova AK Parti İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ve çeşitli esnaf odası başkanlarının katıldığı kongreye rakipsiz olarak girdi. Ata, 274 oy ile yeniden başkanlığa seçildi. Ata, projelere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

TOLGA TEKİN