KARGOMsende çekilişinde kazananlar belli oldu

60 yılın üzerindeki deneyimiyle adını duyuran, 81 ilde faaliyetlerini sürdüren KARGOMsende firmasının düzenlediği hediye çekilişinde kazananlar belli oldu. Çekiliş sonunda Hatice Kaya, Barış Kart ve Sefa Kendirli 3 kişilik asil talihli listesinde yer aldı. 20 kişi de dergi aboneliği kazandı. Çekiliş talihlilerinin D&R veya İdefix hediye çeki ile ilgili şirkete bilgilendirme yapmaları, dergi aboneliği kazanan çalışanların da seçmiş oldukları derginin adı ile birlikte aynı mail adresine bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bilgilendirme işleminin 18 Ocak 2022 günü (bugün) mesai sonu bitimine kadar yapılması gerektiği bildirildi.

DİĞER