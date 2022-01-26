Kamyoncular Odası’nda yeni yönetim görevde

İZMİR esnaf odaları seçimleri tüm hızıyla devam ederken İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası olağan genel kurulunda Yıldırım Kaya başkan seçildi. Odada bayrak değişimi yaşanırken, mevcut başkan Ali Topal başkan adayı olmayıp Yıldırım Kaya'nın yönetiminde yer aldı. Yıldırım Kaya tek aday olarak katıldığı seçimde 423 oyla başkan seçildi. Yıldırım Kaya'nın yönetim kurulunda Ali Topal, Akın Karakaya, Hakkı Bay, Mehmet Budak, Cafer Kol, Nedim Yayla, Murat Arslan, Ahmet Kaynak, Hüseyin Şengül ve Hacı Hüseyin Aygün yer aldı. Denetim kurulu asil üyeleri ise Hikmet Dağcı, Özgür Söğütlüyayla ve Levent Kömürcü oldu. ■ TOLGA TEKİN

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