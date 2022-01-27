  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kuaförlere mesleki belge alma çağrısı

Kuaförlere mesleki belge alma çağrısı

27.1.2022

Kuaförlere mesleki belge alma çağrısı
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşından itibaren zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi sektöre büyük katkı sağlayacak. Kuaför ve güzellik uzmanlığında faaliyet gösteren meslek erbabı zaman kaybetmeden belgesini almalıdır. Konfederasyonumuzun Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) isimli kuruluşu, bu dallarda belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. İlgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi ve üniversite diplomasına sahip olanlar belgeden muaf olacak" dedi