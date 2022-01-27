Kuaförlere mesleki belge alma çağrısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşından itibaren zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi sektöre büyük katkı sağlayacak. Kuaför ve güzellik uzmanlığında faaliyet gösteren meslek erbabı zaman kaybetmeden belgesini almalıdır. Konfederasyonumuzun Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) isimli kuruluşu, bu dallarda belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. İlgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi ve üniversite diplomasına sahip olanlar belgeden muaf olacak" dedi

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