İstanbul’a değer katacak proje

VAKIF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Ankara'da müjdesini verdiği Cubes Ankara projesinin ardından, İstanbul'da da yeni yatırıma başladı. İstanbul'un çekim merkezi Anadolu Yakası'nda yer alan, Marmara Denizi ve Adalar manzaralı, merkezi konumdaki 'Tablo Adalar' projesinin satışları hız kesmeden devam ediyor. 'En mutlu Tablolar için' sloganıyla satışa sunulan projede yer alan konutlar, adalar ve orman manzarasına sahip ferah ve geniş balkonlu dairelerden oluşuyor.

PROJE toplamda 15 bin 264 metrekare arsa alanına ve 67 bin 861 metrakare yapı alanına sahip durumda. Mimari tasarım ve uygulamaları Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan projenin ana yükleniciliğini Rönesans REC Uluslararası İnşaat üstleniyor.

317 BÖLÜM

TABLO Adalar projesi, İstanbul Anadolu Yakası Maltepe Zümrütevler'de hayata geçiriliyor. Projede toplam 317 bağımsız bölüm mevcut. Projede 316 konut ve 1 ticari alan bulunuyor.

PEYZAJ ALANI GENİŞ

PRENS Adaları'na bakan sosyal tesisleri ile zenginleştirilen Tablo Adalar, açık ve kapalı yüzme havuzu, günün her anında temiz bir nefes almayı mümkün kılan kat bahçeleri, teraslar, basketbol sahası ve tenis kortu, çocuk oyun alanları ve güçlü peyzaj alanı ile proje sakinlerini yeni nesil yaşam anlayışıyla buluşturuyor.

2022 SIÇRAMA YILI OLACAK

PROJEYLE ilgili bilgileri de aktaran Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz. Sermaye yapımız itibarıyla potansiyel yatırımcılarımız için yatırım yapmaya çok uygun güvenli bir limanız. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Ankara'da müjdesini verdiğimiz Cubes Ankara projesinin ardından, aralık ayında da İstanbul'da yeni yatırımımız Tablo Adalar'ı satışa sunduk. Yeni proje geliştirirken üç şeye dikkat ediyoruz. Birincisi bölgeye değer katmak, ikincisi kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üçüncüsü ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak… Bu anlamda Tablo Adalar yatırımımızın İstanbul'a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

ARALIK 2023'TE TESLİM

VAKIF GYO Genel Müdürü İncehasan, "2023'ün Aralık ayında teslimini planladığımız Tablo Adalar projesi Anadolu Yakası'nın merkezinde, Maltepe Zümrütevler'de yer alıyor. Tablo Adalar, sadece eşsiz manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor" şeklinde konuştu.