Lezita’nın sıfır atık gururu

Türkiye'nin en önemli beyaz et markalarından Lezita; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında İzmir Kemalpaşa fabrikası ile 'Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü. Lezita, işini büyütürken ekonomi ve toplumun yanı sıra geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine de katkıda bulunmayı sürdürüyor. Daha az kaynak kullanımı ve atıkla yüksek kalitede üretimi hedefleyen markanın Kemalpaşa tesisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'Sıfır Atık' belgesi verildi. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı atık yönetiminin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

ÇEVRECİ BİR YAKLAŞIM

Ergül, "Lezita olarak yaşadığımız çevre ve toplumun iyileştirilmesine katkı sağlama hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çevresel ayak izimizi günden güne azaltıyoruz. Daha az atık üretme, karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimine ilişkin çalışmalarımızla çevresel performans hedeflerimize ilerliyoruz. Bu kapsamda 'Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olmak gurur verici" dedi.

ATIKLAR AYRIŞTIRILIYOR

Lezita, İzmir Kemalpaşa'daki üretim tesisinde, çevresel ayak izini en aza indirme hedefiyle sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, 'doğa dostu' çalışmalara imza atıyor. Lezita tesisinde, atık oluşumunu önleyen ya da azaltan, yeniden kullanıma öncelik veren, atıkları kaynağında ayrıştıran, atıkların geri dönüşüm veya geri kazanımını sağlayarak bertarafa gönderilecek atık miktarını azaltan bir yaklaşımla hareket ediyor. Bu doğrultuda, sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadarki süreci, sorumlu kişiler ve çalışma ekipleri izliyor.

PROFESYONEL EKIP ÇALISIYOR

HANGİ bölgelere atık kutusu yerleştirileceğini ve kaç adet olması gerektiğini belirleyen ekipler, sıfır atık konusunda tesis personeline verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da öncülük ediyor. Tesiste atıklar, uygun yerlere yerleştirilen kumbara ve konteynerlarda toplanıyor. Uygulamanın gerçekleştirilmesine ilişkin düzenli olarak izleme çalışmaları yürütülüyor. Lezita, gelecekte Kemalpaşa tesisinde oluşan geri dönüşebilir atıkların oranını daha da azaltmayı ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

TOLGA TEKİN