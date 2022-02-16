Gıdada yüzde 1 KDV’ye marketlerden destek

Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini başından beri desteklediklerini, indirimin kayıt dışı ekonominin de önüne geçeceğini söyledi. Ege Bölgesi'nde dernek olarak 400'ün üzerinde marketi bünyelerinde barındırdıklarını belirten Başdaş, yüzde 7'lik KDV indirimine ek olarak yerel marketler olarak gıda enflasyonu ile mücadele amacıyla temel gıda ürünlerine kendilerinin de yüzden 3'den başlayan oranlarda indirim yaptıklarına dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi, marketlerin fiyat etiketlerine yansıdı. Kararla birlikte başta zincir marketler olmak üzere birçok işletmenin temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirime gitmesi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimini sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Ege PERDER Başkanı Başdaş, "Bu bizim 7-8 yıldır savunduğumuz bir konuydu ve yerinde bir karar alındı. Zaten bize bu ürünlerin KDV girişi yüzde 1'di ancak satışı yüzde 8 olarak yansıyordu. Bu da beraberinde kayıt dışılığa yol açıyordu. Bir ürünü 1 liraya alanlar, 8 liraya satarken kayıt dışı çalışıyorsa yüzde 7'yi haksız olarak cebine indiriyordu. Böylelikle kayıt dışılığın da önüne geçilmiş oldu" dedi.

YÜZDE 3 AYRI İNDİRİM

Sosyal medyada yumurta ve tavuk ürünlerine yapılan zammın fırsatçılık olarak gösterilmesi konusuna da açıklık getiren Başdaş, "Türkiye'de yumurta fiyatları o bölgedeki Başmakçı'da belirlenir. KDV indirimi olunca yumurta ve tavuk ürünlerinde fırsatçılık yapılıyor demek doğru olmayabilir" diye konuştu. Başdaş, "Ege'deki perakendeciler olarak KDV'deki yüzde 7'lik indirime ek olarak bizler de işletmelerimizde ayrıca indirimler yaptık. Örneğin biz kendi şirketimizin imkanları doğrultusunda yüzde 7'ye ek olarak mağazalarımızda yüzde 3 indirim daha yaptık. Diğer sektör temsilcilerimiz de temel gıda ürünlerindeki indirime ek olarak yüzde 3'den başlayan oranlarda mağazalarında indirime gitti" dedi. Bu arada buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı gibi bazı ürünler yapılan değişiklikle yeniden listeye eklendi.

HAKSIZ KAZANÇ SAGLAYAN ISLETMELERI TESPIT ETTIK

İZMİR Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indiriminin yazar kasalara ve etiketlere yansıtılıp, yansıtılmadığını konusunda denetimlerinin sürdüğünü söyledi. İzmir ve ilçelerinde yapılan denetimlerde bazı olumsuz durumlar gördüklerini ancak bakanlığa bu konuda bilgi verildiğini aktaran Ersü, "KDV indirimi yapmayarak haksız kazanç sağlayan bazı işletmeler tespit ettik. Uymayanlar hakkında gerekli idari para cezaları kesilecek" dedi.

METİN BURMALI