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Haberler Ekonomi Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 11 Akademik Personel alıyor

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 11 Akademik Personel alıyor

Beykoz Üniversitesi 11 akademik personel alacağını duyurdu.

21.02.2022, 09:48

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 11 Akademik Personel alıyor

Beykoz Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Mart 2022 olarak duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, araştırma görevlisi alınacaktır." Denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...