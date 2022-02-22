Çiftçiye 75 milyar liralık kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 924 bin üreticiye Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, Hazine destekli 75 milyar liralık kredi imkânı sağlandığını belirterek, "2021 yılında Hazine desteği olarak da 4.6 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik" dedi. Bakan Nebati, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürününü değer fiyattan satabilmesi için sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini, tohum, gübre, yem, mazot gibi girdi maliyetlerini azaltacak programların uygulamaya alınacağını belirtti. Nebati, 2022-2024 orta vadeli program döneminde gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.

MALİYETLER DÜŞECEK

Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programların uygulamaya konulacağını kaydeden Bakan Nebati, ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi için yatırımların artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Bakan Nebati, tarımsal üreticilere Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri kullandırıldığını anımsatarak, "Üreticilerin krediye konu varlıklarının 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti halinde borçlarının ertelenmesi veya taksitlendirilmesi mümkün" diye konuştu.

OYDER HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nebati, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında dün de Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Nebati yaptığı paylaşımda, "Politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık" dedi.

■ HAZAL ATEŞ