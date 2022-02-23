Duru Bulgur’a 4,4 milyon lira ceza

PERAKENDE zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Duru Bulgur) Rekabet Kurulu tarafından 4 milyon 407 bin 979 TL ceza verildi. Rekabet Kurumu'nca firmanın yeniden satış fiyatı belirleyerek yasanın 4. maddesini ihlal ettiği belirtilerek, kararın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verildiği kaydedildi.

DAVA AÇACAĞIZ

DURU Bulgur'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediği ve haksız bulunduğu belirtildi. Kararda "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız" denildi.