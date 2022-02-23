Petrol 7 yılın, altın 9 ayın zirvesini gördü

Rusya-Ukrayna geriliminin yeniden tırmanmasıyla birlikte küresel hisse senetleri piyasasında satışlar yaşanırken petrol ve altın fiyatları yükseldi. Petrolde 7 yılın zirvesi görülürken altın fiyatlarında ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 1.914 dolar test edildi. Brent petrolü yüzde 4 yükselişle 96 doların üzerine çıktı. BİST 100 de dün güne sert düşüşle başladı ancak gün sonuna doğru toparlandı. Dolar kuru 13.90, gram altın ise 850 liraya yaklaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylaması dün iç ve dış piyasalarda satışlara neden oldu.

SAKİN KALINMALI

ABD vadeli borsalarda yüzde 2'leri aşan düşüşler yaşanırken, dolar endeksi 96 seviyelerinde yer aldı. Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi. Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi

BUGDAY VE MISIR FİYATLARI ARTIYOR

BUĞDAYIN Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla Karadeniz bölgesindeki başlıca hububat ihracatçılarından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, mısır fiyatları 7 ayın zirvesini gördü. Soya fasulyesi fiyatları, Brezilya'da yükseldi.