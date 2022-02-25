Ada’ya lüks gemi akını

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden Celestyal Cruises, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 100'ün üzerinde sefer gerçekleştirecek. Kuşadası Ticaret Odası ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu'nun işbirliğiyle odada kruvaziyer gemi şirketlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

SEVİNDİREN GELİŞME

Costa Cruises Türkiye CEO'su ve TÜRSAB Kruvaziyer İhtisas Kurulu Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Mart ayı itibarıyla Kuşadası'nda ciddi bir gemi trafiğinin başlayacağı müjdesini verdi. Abitoğlu, "Mayıs ile Kasım ayı arasında gelecek gemiler Kuşadası'nda 24 saat kalacak. Bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Burada turizmi çeşitlendirmek ve gelen turisti memnun ederek tekrar gelmesini sağlamak önem taşıyor" dedi.

MSC Cruises Türkiye CEO'su Burak Çalışkan ise Kuşadası limanına 2021 yılında gelecek gemilerin tur programlarını pandemi nedeniyle 2022 yılına ertelediklerini söyledi. Çalışkan, MSC gemilerinin Kuşadası'nı homeport (ana çıkış limanı) olarak kullanacak olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. Celestyal Cruises Türkiye CEO'su Özgü Alnıtemiz de 2022 yılına heyecanla girdiklerini, bu yıl 19 Nisan'dan itibaren gemilerinin Kuşadası limanına 100'ün üzerinde ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

İYİ BİR YIL OLACAK

KUŞADASI Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yaklaşık 4 yıldır kruvaziyerlerin olmadığını ancak bu senenin çok önemli ve iyi bir yıl olmasının beklendiğini vurguladı. Akdoğan, kruvaziyerle gelen ve tura çıkmayarak gemide kalan yolcularla ilgili herkesi memnun edecek bir sistem üzerinde çalışma yapılabileceğini dile getirerek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKÇE