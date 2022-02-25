Çine OSB’de 10 bin kişiye istihdam müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genişleme alanıyla ilgili başvurunun onay aldığı müjdesini verdi. Yaklaşık bin 400 dönüm alanın daha Çine OSB'nin kullanımına verildiğini belirten Savaş, yeni kurulacak fabrikalarla OSB'deki istihdamın 10 bin kişiye çıkacağını söyledi. Çine OSB'de yer kalmaması üzerine yatırımcılardan bu yönde gelen taleplere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan olumlu cevap gelirken Milletvekili Savaş, "Çine OSB'de 34 fabrika faaliyette. İnşaatı devam eden 22, proje aşamasında olan ise 14 firma var. Dünyanın en büyük seramik fabrikasının üretime başlamasıyla istihdam edilen kişi sayısı 5000'e çıkacak. Genişletilme çalışmalarının tamamlanmasıyla firma sayısının 123'e, çalışan sayısının ise 10 bine ulaşacağı öngörülüyor. Çine OSB tüm Ege'yi etkileyecek" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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