Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyar TL

2021 yılı finansal sonuçlarına göre toplam aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artıran Vakıf GYO, aktif büyüklüğünü 4.6 Milyar TL'ye yükseltti. 2021 yılında ulaştığı 475 milyon TL net kar ile şirket tarihinin en yüksek kar rakamını da ulaşan Vakıf GYO, gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü. Hâkim sermayedarı Türkiye'nin en büyük 2. Bankası olan Vakıfbank, diğerleri ise inşaat sektörünün amiral gemisi TOKİ ve Vakıfbank Finans Grubu Şirketleri olan Vakıf GYO, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Bu tablonun gururunu yaşarken, bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek hedef ve sorumluluğumuzdur" dedi.