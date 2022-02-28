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Haberler Ekonomi Samsun Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi, 19 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2022 olarak açıklandı.

28.02.2022, 10:09

Samsun Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...