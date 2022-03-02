Taksici esnafına kooperatif şoku

İZMİR'DE havaalanında aylık 1500 TL olan taksi çalıştırma bedeli 14 bin TL'ye çıkarıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesini Muğla'da faaliyet gösteren ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir'e alan bir kooperatif kazandı. Kooperatif taksi başına aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verirken, 45 yıldır İzmir'de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise fiyat aşırı yükseldiği için ihaleden çekildi.

MACERAYA ATILMAYIN

KOOPERATİF olarak uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın taşımasını gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, esnafı uyararak oda yönetimine sormadan kesinlikle hiçbir yere imza atmamalarını istedi. Taksici esnafının aydaı 10 bin lira ödemesinin mümkün olmadığını belirten Anık, "Kooperatif masraflarıyla birlikte bu bedel 14 bin lirayı buluyor. 14 bin lira para vereceksiniz, burada 1 ay çalışıp kendi geçiminizi de sağlayacaksınız. Bu esnafın yapacağı bir iş değil teknik olarak mümkün de değil " dedi.

ANIK, "Hiçbir meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin. Biz burada ne kadar para kazanıldığını biliyoruz. İhaleyi başka bir havalimanında taahhüdünü yerine getiremeyen kooperatif kazandı. Ancak 10 bin liranın ödenmesi mümkün değil" diye konuştu. Anık sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 74 esnafımız var. Bir hevesle buraya yatırım yapanlar yarın pişman olur. Bunun daha akaryakıt, personel gideri var araç bakım masrafı var. Esnafımız ödersiniz diyenlere inanmasın. Gelip bizden doğru bilgiyi alsın. İhaleyle ilgili tüm kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanıp ilgili makamlara başvuruda bulunacağız." ■ TOLGA TEKİN