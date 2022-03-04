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3 bin bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? Nereden nasıl başvuru yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alınacak. Bekçi olarak görev yapmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Peki bekçi alımı için başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru için gereken şartlar neler? İşte 3 bin bekçi alımına dair merak edilenler...