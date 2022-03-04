Fitch ve Moody’s Rusya’nın notunu düşürdü

BATILI ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların olası etkilerine işaret eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch, Rusya'nın kredi notunu alt seviyeye indirdi. Moody's, Rusya'nın kredi notunu 'Baa3'ten 'B3'e ve Fitch 'BBB' seviyesinden 'B' seviyesine çekti. Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

DEVLER ÇEKİLİYOR

FİTCH ise not değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına karşı olarak açıklanan uluslararası yaptırımların makro finansal istikrara yönelik riskleri artırdığını vurguladı. Rusya'nın 8 gün önce Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından ülkeye uygulanan uluslararası baskı ve yaptırımlar neticesinde birçok marka faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Vladimir Putin'in saldırı kararının ardından uygulanan yaptırımlar sonrasında dünyanın en önemli şirketleri faaliyetlerini durdururken, başta Apple, Daimler (Mercedes Benz), Jaguar Land Rover, H&M ve Burberry gibi firmalar olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren şirket çekilmeye dahil oldu. BP'nin ardından Shell, ExxonMobil ve Equinor yapılan yatırımlarını keseceklerini açıkladı