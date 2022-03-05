MÜSIAD İzmir’den Çocuk Evleri’ne destek

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımı ile Çocuk Evleri'ne destek protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Vali Köşger, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza verilen her destek bu vatana ve millete iyilik tohumları ekecektir" dedi.

Nesim Tanğlay, "Çocuklarımızın sağlıklı kişilik ve iyi alışkanlık kazanmaları için vermiş oldukları katkılar nedeniyle destekçimiz MÜSİAD'a müteşekkirim" diye konuştu. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, "Ekonomimizin gelişimi için verdiğimiz desteği aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırıyoruz. Bu anlamda geleceğimiz olacak çocuklarımıza sahip çıkmayı borç biliriz" ifadelerini kullandı.