Savaş ayçiçek yağını da vurdu

Küresel ayçiçeği yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından gözler yağ fiyatlarına çevrildi. Bu iki ülkeden en büyük ham yağ alımı yapan Türkiye de, yeni arayışlara girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, savaş sebebiyle bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için tedbirler alırken, ayçiçeği ithalatında alternatif pazar olarak Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Arjantin'in öne çıkmasının beklendiği kaydedildi. Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ayçiçeği tedarikinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için ikame yağlarda gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.

FİYAT LİSTESİ GÖNDERDİ

Buna göre soya, palm yağı, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, rep, kolza, hardal yağı ile diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlarda (jojoba yağı hariç) gümrük vergisi alınmayacak. Bu arada son günlerde yağ satış fiyatları da hızlı yükselişe geçti. Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada ünlü bir yağ markasının son satıcı olan marketlere gönderdiği fiyat listelerinde 22 Şubat'ta 31 lira 50 kuruş olan 1 litre ayçiçeği yağının 4 Mart'ta 46.50 liraya yükseldiği görüldü. Bu da sadece 9 günde ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 47 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor.