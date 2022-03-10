KARGOMsende, ACE Awards Diamond ödülünün sahibi oldu

YENI nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, şikayetvar. com platformunun bu yıl yedincisini düzenlediği A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards ödüllerinin Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi oldu.

BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

ÇIRAĞAN Palace Kempinski'de düzenlenen gala gecesinde ödülü, KARGOMsende SatışPazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar aldı. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, 'En İyi Müşteri Deneyimi Yaşatan Firmalar'ın belirlendiği araştırmanın 'Kargo Pazaryeri' kategorisinde diamond ödülü almaktan gurur duyduklarını söyledi.

2021'de Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan firmaları arasında yer almalarının tesadüf olmadığını ifade eden Özyiğit, şunları söyledi: "Markamızın proaktif bir şikâyet yönetimi ilkesi benimsemesinin ve gelen tüm geri bildirimlere sunduğu kalıcı çözümlerin büyük etkisi oldu. Hizmetlerimiz, sektöre yeni bir soluk getiren iş modelimiz, rekabetçi fiyatlarımız ile pazarda ciddi bir fark yarattık. Bu başarımızda Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücü ve tecrübesinden yararlanmamızın önemli etkisi oldu. KARGOMsende olarak yüzde 100 teslimat ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile çıktığımız bu yolda, her yıl yeni başarılara imza atarak dev adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz."