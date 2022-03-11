Kamu bankalarına 51,5 milyarlık destek

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarına sermaye ve sermaye benzeri kredi ile 51,5 milyar lira destek sağladı. Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF tarafından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci tamamlandı.

ORTAKLIK PAYI ARTTI

Toplam 51,5 milyar lira tutarındaki sermaye enjeksiyonu, TVF'nin Türkiye ekonomisine inancını gösterirken, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağladı. TVF tarafından Ziraat Bankası'na 21,8 milyar lira, Halkbank ve VakıfBank'a 13,4'er milyar lira, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar lira, Ziraat Katılım'a 900 milyon lira, Emlak Katılım'a ise 500 milyon liralık sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlandı. Güçlü sermaye desteğiyle TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 75,3'ten yüzde 87,7'ye, VakıfBank'ta yüzde 35,9'dan yüzde 64,8'e yükseldi.

KÜRESEL RİSKLERİN ETKİLERİ AZALTILDI

TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda atılan bu önemli adımla bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirildi. Böylece küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, katılım bankalarının reel sektörü destekleme imkanları artırılarak daha güçlü ve dinamik hale getirilmeleri sağlandı. İşlemlerin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandı.