Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında artış göstererek 1 milyon 541 bin 393 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şubat ayında ülkemize gelen 1 milyon 541 bin 393 yabancı ziyaretçinin bin 642'si (0.11% ) günübirlikçidir.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %62,05 (956 bin 482 )

2-Edirne %11,79 (181 bin 665)

3-Antalya %8,56 (131 bin 960)

4-Artvin %3,12 (48 bin 018)

5-Şırnak %2,56 (39 bin 522)

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %169,44 artış göstererek 2 milyon 823 bin 059 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 2 milyon 823 bin 059 yabancı ziyaretçinin 3 bin 831 (0.14%) günübirlikçidir.

1-İstanbul %61,92 (1 milyon 748 bin 060)

2-Edirne %11,68 (329 bin 681)

3-Antalya %8,85 (249 bin 761)

4-Artvin %3,05 (86 bin 242)

5-Şırnak %2,50 (70 bin 473)