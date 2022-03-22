Asgari ücrete Temmuz zammı gündemde

ASGARİ ücrete sene başında yapılan tarihi zammın ardından Temmuz ayında da ara zam yapılacağı konuşulurken, vatandaşlar bu konudaki haberlere odaklandı. Temmuz ayında enflasyon oranına göre zam yapılması halinde yeni asgari ücrette yaklaşık 850 liralık artış olabileceği konuşuluyor. Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Ancak enflasyonun artması ile birlikte asgari ücretin yıl ortasında artması beklentisi doğdu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yeniden gözden geçirileceği iddialarına ilişkin, "Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücret eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." dedi.

AK Partili Cahit Özkan konuyla ilgili "Şu andaki mevzuatı değiştirmek mümkün" derken, AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin Haziran'da duyurulacağını ifade etti.

FATİH ŞENDİL