İtalyan firma İzmir’de tıbbi cihaz tesisi kurdu

İtalyan firması THI Medikal'in Menderes'teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 milyon euroluk yatırımla kurduğu yeni tesisi törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye Yatırım Ofisi İtalya Temsilcisi Gino Costa, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba katıldı.

1650 metrekare alanda kurulan ve ilk etapta 25 kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrikanın açılışında konuşan THI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Giorgio Rosati "İki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirecek tesisimizi açmaktan gururluyuz" dedi.

CERRAHİ OPERASYON IÇIN

İtalya ve Avusturya'dan sonra Türkiye'yede de cerrahi ve tıbbi müdahalelerde kullanılan patentli kask üretim tesisi kurduklarını anlatan Rosati, şöyle konuştu: "Türkiye'nin stratejik konumu, genç ve yetenekli işgücü ile kalite ve fiyat dengesi bizi burada yatırıma teşvik etti. İzmir'deki tesimizde FDA sertifikalı olma sürecini sürdürüyoruz. ABD gibi yeni pazarların özel taleplerini karşılamak için yenilikçi cerrahi başlıklar üreteceğiz. Bu 1 milyon euroluk yeni tesis yatırımımızla Ar-Ge projelerimizi hızlandırmayı ve genişletmeyi, Vivi kaskları için yeni pazarların artan talebini karşılamayı amaçlıyoruz."

İSTİHDAMA KATKI SUNUYORUZ

THI Türkiye olarak yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Rosati, bu yeni yatırımla Türkiye'nin hem üretim gücüne hem de istihdamına katkı sunduklarını söyledi. THI Türkiye'nin inovasyonu teşvik etmek ve artırmak için doğduğunu vurgulayan Rosati, "Geleneksel Türk ortaklarla ilişki ve işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Teşvikler, laboratuvarlar, üniversiteler, teknoparklar sayesinde özellikle Ege Bölgesi'nin yeniliklere sunduğu mükemmel eko sistemin bir parçası olmayı arzuladık. Türk mühendis ve işçilerinin kalitesi, yaratıcılığı, tutkusu ile çalışmayı arzu ettiğimiz için de burada yatırım yaptık" dedi.