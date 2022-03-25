Şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları dikkate alarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı. "Şekere zam geldi, geliyor" söylentisi tüketiciyi sıkıntıya düşürürken; bazı zincir marketlerin ürünü raflardan indirip, depolarda stoklamaya başladığı belirtildi. Kamuoyunda büyük tepki oluşurken, Ticaret Bakanlığı sanayicilere yüksek fiyattan satış yapıldığı haberleri üzerine şeker fabrikalarında inceleme başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

TÜM TEDBİRLER ALINIYOR

Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz" denildi.

200 BİN TON FAZLA VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni sezondaki üretim miktarıyla "Türkiye'de şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını" bildirdi. Açıklamada, şu anda piyasada, şeker ve ayçiçeği yağı konusunda olduğu gibi benzer spekülatif hareketlerin devam ettiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi: "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir."

RAMAZAN AYI ÖNCESİ ÜRETİCİYE DESTEK

Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi'yle nihai tüketicinin uygun fiyatlarla şekere ulaşabildiği belirtilen Bakanlık açıklamasında imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Neticesinde özel sektördeki bazı firmalar, çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 lira bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda Bakanlığımız, gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker, elindeki şekeri, başta küçük üreticiler olmak üzere, Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir."