Bilişim Vadisi İzmir’in temeli bugün atılıyor

TÜRKİYE'NİN iki büyük sanayi şehri, "Mega Teknoloji Koridoru" ile birbirine entegre oluyor. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de de hayata geçiyor. Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü arttıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak.

Urla'daki temel atma töreni bugün saat 11.00'da başlayacak. Tören, akademiden özel sektöre kamudan siyasete kadar birçok önemli ismi buluşturacak. Bilişim Vadisi İzmir, tamamlandığında 63 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yatırımla İzmir'deki teknoloji geliştirme bölgelerinin kapalı alan kapasitesi 2 buçuk katına çıkacak. Bilişim Vadisi İzmir, 6 bin Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışanı ile teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak, uluslararası firmaları Türkiye'ye çekecek. Kurulacak AR-GE ve kuluçka yapılarıyla da girişimcilere destek verecek.