İş dünyası ve vatandaştan KDV indirimi teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı ürünlerde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) indirileceğini duyurması iş dünyası ve vatandaşlar arasında büyük sevinç yarattı.

KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV konusunda sadeleştirme çalışmalarını yürüttüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Sürdürülen çalışma vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızın ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır" dedi. Ege'deki iş dünyası temsilcileri KDV indirimi kararının enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını vurgularken, görüşlerini Yeni Asır okurları için paylaştı.

ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte KDV'deki bu indirimler enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlar Kuruluna teşekkür ederiz. Bu KDV indiriminin vatandaşı bire bir yakından ilgilendiren tezgâhtaki indirime bir an önce yansımasının olumlu yankıları görülecektir.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Bugün ekonomide yaşadığımız en rahatsız edici sorun enflasyon. Özellikle kur, girdi ve üretim maliyetlerindeki artış, pandemiyle birlikte bütün dünyanın yaşadığı enflasyon sorununu bizim de yaşamamıza neden oluyor. Enflasyonla mücadelede hem geniş kesimlerin geçim standardını gözetmeyi hem de üretim ve ticaret üzerindeki yükleri azaltmayı öngören kararlar bu dönemde çok değerli. Bu nedenle, bir kısmı uzun süredir bizim de talebimiz olan KDV indirimlerini memnuniyetle karşılıyor, teşekkür ediyoruz. Yaşanan dalgalanmanın etkilerini azaltmak ve güveni artırmak için fiyat istikrarını kalıcı kılacak adımların atılmasının çok önemli olduğu bir dönemin içindeyiz.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni KDV indirimleri üyelerimizin Odamızdan uzun zamandır talep ettiği konuların başında geliyordu. Özellikle tarım ve gıda, tıbbi malzeme, deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde indirim ve ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade edilmesi konuları ile ilgili düzenlemelerin reel piyasalarımıza olumlu yansımasını bekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Tarımda maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, tedbir paketinin etkisinin kısa zamanda piyasalara yansıyacağına inanıyoruz.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun: Başta inşaat olmak üzere tüm temel ihtiyaç malzemelerindeki bu indirimin olumlu yansımaları dün günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlardan övgü ile bizlere gelmeye başladı. İndirimin bir an önce tezgâhtaki ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ancak fırsatçıların da bu indirimi kullanıp tekrar fiyat artışına gitmeleri engellenmelidir.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı temel ihtiyaç maddelerinde KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini açıkladı. Vatandaşlarımızın alım gücünü destekleyecek, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifletecek bu kararı ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı bu indirim kararıyla enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız.

DETAYLAR NETLEŞTİ

KDV indirimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Nisan'da yürürlüğe girecek karardaki indirimlerle ilgili detaylar netleşti: ● Buna göre, tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek. ● İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak. ● Rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. ● Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. ● Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. ● Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. ● Yüzde 8 KDV oranı kapsamına "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek. ● Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek. ● Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olacak. ● Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. ● Yüzde 8 KDV uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

FATİH ŞENDİL