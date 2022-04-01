Kestelli ve Saygılı İZKA yönetimine seçildi

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, yapılan seçimlerde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiler.

İZMİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu Toplantısında MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İZKA yönetimine yeniden girdi. Kalkınma Kurulu Başkanlığına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Başkan Vekilliğine ise Prof. Dr. Musa Alcı geldi. Yeni dönemde İzmir için çalışacaklarını vurgulayan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir Kalkınma Ajansı yönetim kurulunda ve Kalkınma Kurulu'nda görev alan üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tarihten gelen özelliği ile her dönemde önemli bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkan İzmir'i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getireceğiz. Bu hedef için hep birlikte projeler üreteceğiz. İzmir'i dünya çapında tanınan bir şehir haline getirecek ve hak ettiği yere ulaştıracak çalışmalarımızı etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de yeniden İZKA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İşimiz gücümüz İzmir. İzmir'e değer katmak için tüm yönetim kurulu olarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

KOSGEB İLE MÜSIAD IZMİR İS BİRLİGİNİ GELİSTİRECEK

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şubede gerçekleşen ziyarette KOSGEB destek programları ve iş birliği olanakları ele alındı. Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat, cari fazla ile büyüme stratejisiyle ilerlediğini kaydeden Saygılı, "İKOSGEB'in teşvik ve desteklerinden KOBİ'lerimiz etkin bir biçimde faydalanmalı" dedi.