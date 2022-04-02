İGA’nın büyük ortağı oldu havacılıkta büyüyecek

Kalyon Holding, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İGA İstanbul Havalimanı'ndaki payını yüzde 55'e çıkarıyor. Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında rol oynayan ve stratejik sektörlere yatırımlar yapan Kalyon Holding, Limak İnşaat ve Mapa İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmeleri AŞ'deki yüzde 20'şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55'lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı'nın büyük hissedarı oluyor. İşlemler için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havacılığı stratejik sektörlerden biri olarak belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

OYUN KURUCU FİRMA

"Kalyon Holding olarak, İGA İstanbul Havalimanı'nı Türkiye'nin vizyon projesi olarak görüyoruz. Sağlam alt yapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüllere layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

ÜÇ KITADA HAVALIMANI ISLETMECILIGI YAPILACAK

TÜRKİYE'NİN geleceğine duydukları inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirlediklerini belirten Kalyoncu, "Yenilenebilir enerjide dev projeler hayata geçiriyoruz. Havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa'da da havalimanı işletmeciliğinde girişimlerimiz olacak. Türk misafirperverliğini üç farklı kıtaya taşımaya hazırız" dedi.