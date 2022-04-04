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Haberler Ekonomi MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: Kardeşlik hukukuyla bağları güçlendiriyoruz

MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: Kardeşlik hukukuyla bağları güçlendiriyoruz

4.4.2022

MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: Kardeşlik hukukuyla bağları güçlendiriyoruz

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Konak bölge toplantısında iş insanlarının projelerini dinledi. Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD İzmir Denetleme Kurulu Başkanı ve Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan'a teşekkür eden Saygılı, "Çaka Bey İzmir'in İslam beldesi olduğunu bize nasıl kanıtlamışsa Kestanepazarı Derneği de yetiştirdiği hafız talebeleri ile bu güzel şehrimizin ebediyen İslam beldesi olarak kalacağını gösteriyor. Birlik ve beraberlik ruhumuzla aramızdaki dayanışmayı geliştiriyoruz. Kardeşlik hukukumuzla aramızdaki bağları güçlendiriyoruz. Medine Pazarı ruhuyla modern ahilik anlayışını sürdürüyoruz" dedi.

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