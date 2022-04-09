Ilıca Kür Merkezi’ne de destek verilmeli

HER fırsatta hükümetin projelerine karşı çıkıp tepki gösteren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB), Çeşme'ye Ilıca Kür Merkezi yapılması konusunda sessiz kalması dikkat çekti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'ne yönelik açıklamalarına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Doğa gönüllüsü olduklarını iddia eden TMMOB yöneticilerinin Çeşme Projesi için gösterdiği dikkat ve hassasiyeti Çeşme Ilıca Termal kaynakları için de göstermesini bekliyoruz" dedi. "Çeşme, parsel parsel talan ediliyor" açıklamasında bulunan TMMOB İl Kurulu'nun Çeşme projesine ilişkin görüşlerine katılmadığını belirten Tercan, "Bakış açılarımız farklı. Çeşme'de farklı siyasi düşüncelere sahip çok sayıda turizmci de TMMOB'u desteklemiyor. Çeşme Ilıca'da talan edilen zengin termal kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda TMMOB neden sessiz kalıyor? Neredesin TMMOB? Çeşme projesine Çeşme'nin sorunlarına siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılmalı ve ilçenin gelişmesi, ekonomiye verdiği katma değerin artırılması sağlanmalıdır. Çeşme milli servetimizdir, korumak, iyileştirmek vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.

■ TOLGA TEKİN