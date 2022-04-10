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Haberler Ekonomi Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir

Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 250 uzman erbaş alınacak.

10.04.2022, 09:52

Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Başvurular, 08-24 Nisan 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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