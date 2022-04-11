Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

TEB
Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.
YAPIKREDİ
Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
2 fatura talimatı verenlere 100 lira; 20 Ocak-30 Nisan arasında ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içinde kartları ile hiç harcama yapmamış müşterilere 30 Nisan'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrası ek 150 lira nakit promosyon veriyor.Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.