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Haberler Ekonomi Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

Bankaların emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik promosyon ödemeleri sürüyor. Bu ödemeden yararlanmak isteyenler bankaların promosyon kampanyalarını araştırıyor. Ayrıca otomotik ödeme talimatı ve yakınını getirenlere de ekstra ödeme yapılıyor. Kimi bankalarda bu kampanyalarla birlikte ödemeler 3 bin liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte bankaların promosyon tutarları...

11.04.2022, 10:06

Emeklilere promosyon ödemeleri devam ediyor. Milyonlarca emekli promosyon ödemelerinin miktarını ve detaylarını araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Promosyon ödemeleri için başvuru şartları neler? Nereden, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm merak edilenler...

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Nisan ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için özel bankaların bazı kampanyaları:

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

AKBANK

31 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.350 lira ek promosyon, 1.500–2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.675 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.000 lira ek promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

FİBABANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

GARANTİ

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

ING BANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.675, 2.100, 2.500 lira veriyor.

Ayrıca emekli arkadaşını getirenlere her bir yeni emekli maaş müşterisi için 250 lira nakit promosyon ödüyor.

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

İŞ BANKASI

Maaşa göre 2.250, 2.375, 2.500 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira veriyor.

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor.

Kart ile yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

FİNANSBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.700, 2.150, 2.600 lira ödüyor.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor.

Ayrıca emeklilere 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı da sunuyor.

Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

TEB

Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.

YAPIKREDİ

Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

2 fatura talimatı verenlere 100 lira; 20 Ocak-30 Nisan arasında ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içinde kartları ile hiç harcama yapmamış müşterilere 30 Nisan'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrası ek 150 lira nakit promosyon veriyor.Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

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