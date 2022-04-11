Bankaların emekli promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Nisan ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için özel bankaların bazı kampanyaları: