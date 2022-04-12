Arabuluculuk avantaj sağlıyor

Akdeniz Arabuluculuk Merkezi ortaklarından Avukat Nevin Can, Türkiye'nin 2019 yılında imzalayıp 2021 yılında onayladığı Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu'nun uluslararası ihtilaflarda hızlı çözümler sunduğunu söyledi. Avukat Can, Konvansiyonun uluslararası ticaret konusunda güvenilirlik sağladığını belirterek, tarafların ihtilafı tarafsız üçüncü kişi konumunda olan arabulucunun yardımı ile çözebildiklerini ifade etti.

Konvansiyonun ülkemizde 11 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğini dile getiren Can, "Aralarında Rusya, ABD, Çin, İran gibi kendi bölgelerinde önemli bir ekonomik güç olan devletlerin taraf olduğu Konvansiyona bugün itibariyle 55 devlet taraf olmuştur. Konvansiyon, uluslararası ihtilaflarda anlaşmanın icra edilebilirliğini güvence altına aldığı için büyük önem taşıyor. Ancak ticari uyuşmazlıklar için geçerli. Tüketici, aile ve iş hukuku konuları özellikle kapsam dışında. Belarus, Ekvator, Fiji, Honduras, Katar, Suudi Arabistan, Singapur'da yürürlükte olan konvansiyona 11 Nisan'da Türkiye de eklendi" dedi.

GÜVEN VERECEK

Avukat Can, tahkim yöntemi ile kıyaslandığında arabuluculuğun en büyük faydasının çözümü tarafların üretmesi olduğunu ifade ederek, "Zira arabuluculuk yönteminde taraflar, kendileri için kabul edilebilir ortak çözümü kendileri üretmektedir. Konvansiyon anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda icrai yöntemlerle yerine getirilmesini sağlıyor. Bu konuda boşluğu doldurup hukuki güvenlik sağlıyor. Konvansiyonun ticaretle uğraşan kişilere güvence sağlaması nedeniyle taraf olan ülkelerdeki uluslararası yatırımları arttıracağına ve ticareti geliştireceği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Bu ülkelere Türkiye de eklendi" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN