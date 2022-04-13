MÜSİAD İzmir’den şehit aileleri ve gazilere iftar

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği verdi. Programda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin 'Güçlü Türkiye' mottosunun yüksek ahlak ve ileri teknolojiyle gençlere çok ciddi iş imkanları sağladığını ifade ederek, "Gençlerimiz yurtdışında eğitim görebilir ama ülkelerine gelsinler, onlara ihtiyacımız var. Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır" dedi.

Balçova'daki iftara İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MÜSİAD üyeleri katıldı.