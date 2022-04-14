Arıcılara 150 bin lira finans imkanı

ZIRAAT Bankası tarımda yeni stratejilerini açıklarken, tarım ekosistemine yönelik yeni kredilerini uygulamaya aldı. Ziraat Bankası'nın "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" kapsamındaki yeni Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi dün devreye girdi. Bu kapsamda kadın ve genç çiftçilere 10 yıl vadeli 500 bin TL faiz destekli kredi verilecek.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını belirtti. Altın Kovan Kredisi'nde çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi kullanacaklarda ise arıcılık yapması veya daha önce bu faaliyette bulunması, kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığının asgari 50 adet ve üzerine çıkarmak ve tarımsal faaliyetin bulunduğu yerde ikamet etmek özellikleri aranıyor.