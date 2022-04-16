Tan Urla projesi ile modern köy yaşamı

Tanyer Yapı'nın Urla Bademler'de başlattığı Tan Urla projesinin mimarı Nevzat Sayın, sadece sloganlarda değil, gerçekten özgün köy yaşamını sunacak özel bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Tan Urla'da Ege'nin köy yaşamını modern mimariyle harmanladıklarını kaydeden Sayın, "Modern, sade ve kendinizi ait hissedebileceğiniz doğal bir yaşam sunuyoruz. Daha önce denenmemiş bir konsepti İzmir, Ege ve dünyayla buluşturuyoruz" dedi.

BADEMLİ'NİN MODERN KOPYASI

Proje kapsamında Urla'da 16 köy gezdiklerini ifade eden Sayın, "Tan Urla aslında Bademli köyünün modernize edilmiş bir kopyası" diye konuştu. İnsanların bölgeyle bütünleşmelerini istediklerini kaydeden mimar Sayın, şunları söyledi: "Site sakinlerinin bölgeyle bütünleşebilmeleri için alışveriş ve çarşı merkezini yola yakın bir yere konumlandırdık. Çevre halkının da buranın atmosferine dahil olmasını istiyoruz. Gerçekten yaşayan bir modern köy ortamı sunacağız."

BÖLGEYE DEGER KATACAK

PROJENİN temellerini Nisan ayı sonunda atmaya hazırlandıklarını belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer gerekli tüm izinler ve prosedürleri tamamlayıp ruhsat başvurusunda bulunduklarını söyledi. Tanyer şu bilgileri verdi: "Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Satış ofisini de tamamladık. Tan Urla'nın tüm bölgeye yeni bir renk katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz. Toplam 36 ay inşaat süresi olacak fakat daha erken bitirmeyi planlıyoruz. 300'e yakın anahtar teslim edeceğiz. Bankalarla kredi anlaşması imkanı da sunacağız. Projemize hem yurt genelinden hem de yurt dışından yatırımcıların yoğun ilgisi var." Projenin gastronomi konusunda da öne çıkacağını vurgulayan Tanyer, köy meydanı ve sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacağını söyledi.

TOLGA TEKİN