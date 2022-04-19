12.5 milyon çalışana 50 milyarlık prim teşviki

İSTİHDAMI korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 1 milyon 850 bin işletmeye 12.5 milyon çalışanı için verilen destek 50 milyar lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektör işyerlerine 17 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indiriminden yararlanma imkânı sağlandığını ifade etti.

Sigorta prim teşviklerine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Kayıtlı sigortalı, kadın, genç ve engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır. Bu itibarla, ilave altı puanlık indirim kapsamında olan illerde faaliyet gösteren işverenlerin, belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün bulunuyor" dedi.

FARKLI HESAPLANIYOR

İlave istihdam teşvikinde destek tutarı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor. İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler (1876 lira 5004 lira) devlet tarafından karşılanıyor. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale ilinin Bozcaada, Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. İşveren prim teşvikinden geçen yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu geçti. Bu sayı gelecek yıl 12 milyon 500 bine ulaşacak.

ISTIHDAMI KORUYOR

SİGORTA prim teşvikleri milyonlarca işletmeye büyük avantajlar sunuyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem işçi hem işverenden sigorta primi kesiliyor. SSK'lı olanlara ait prim kesintisini yapmak ve bunları ödemek işverenin yükümlülüğünde bulunuyor. Ücretten sosyal sigortalar ve işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi olmak üzere 4 yasal kesinti yapılıyor. Bu kesintiler işverenin işçilik maliyetini artırıyor. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bu yükü kısmen hafifletirken prim teşvikleri mevcut çalışanları korumaya aldığı gibi, yeni iş imkânları da yaratıyor.

■ HAZAL ATEŞ