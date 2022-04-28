Kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak

Türkiye, yıllık 600 bin ton kiraz üretimiyle dünya lideri konumundayken, kiraz ihracatından yıllık ortalama 200 milyon dolar döviz elde ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kirazda kalitenin korunması ve katma değerli ihracat için kiraza zarar veren sirke sineğine karşı 50 bin tuzak dağıtma kararı aldı. Türkiye'de kiraz üretiminde ikinci büyük il konumundaki Manisa'da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tuzaklarının dağıtımına devam ediliyor. Şehzadeler Sancaklıiğdecik mahallesinde, Ege İhracatçı Birlikleri'nin temin ettiği sirke sineği tuzaklarının dağıtımı yapıldı.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Ahmetli, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Saruhanlı, Köprübaşı, Selendi, Şehzadeler ve Soma'daki 2.000 üreticinin bu imkândan yararlanacağını söyledi.

Törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz meyvesine zarar veren Sirke Sineği ile çevreye duyarlı, biyoteknik mücadele yapmak üzere 1 litrelik şişelere 250 ml sirke konularak yapılan sirke sineği tuzağından Ege İhracatçı Birlikleri olarak 50 bin tane yaptırdıklarını dile getirdi.

Sirke sineği tuzaklarına sirke sineğinin gireceği büyüklükte 8-10 adet delik açıldığını anlatan Uçak, "Bu deliklerden yayılan koku da Sirke Sineğini cezbetmektedir. Bu sayede tuzağa giren sirke sineği kiraz meyvesine zarar verememektedir. Yıllık 600 bin ton kiraz üretimimizde kayıpları önlemek, kaliteyi yükseltmek ve ihracat hedeflerimizi tutturabilmek için üreticilerimize desteklerimiz sürecek" şeklinde konuştu. Tarımsal zararlılarla yapılan mücadelede çevreye zarar vermeden mücadele etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Uçak, üreticilere kendi imkanları ile zararlılarla mücadele etmenin mümkün olabileceğini göstermeyi de hedeflediklerini söyledi.

VALİ KARADENİZ'İ ZİYARET ETTİLER

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Türkmenoğlu ve Mehmet Kırıcı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ettiler. Ziyarette, Manisa'da tarımsal üretim ve ihracat süreçlerini iyileştirmek için iş birliği yapılması görüşü benimsendi