İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Güzelbahçe’de dev yatırım

İZMİR Ticaret Odası Meclisi'nde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe'de hayata geçireceği kampüsü için 100 bin metrekarelik yeni bir alan daha aldıklarını söyledi.

Özgener, "Kampüs alanımızın gelecek projeksiyonunu da planlamak için mevcut alanımıza komşu olan 4 bin 10, 3 bin 500 ve 97 bin 350 metrekarelik parsellerden oluşan toplam 104.860 metrekare büyüklüğünde yeri de üniversitemize kazandırmış olduk. Böylece, kampüs alanımızın büyüklüğü toplam 260 bin 665 metrekareye ulaşmış oldu" dedi.