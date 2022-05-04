Ayçiçek yağına rakip olarak kanola üretimi

EKONOMİK getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne'de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artarak, hem ayçiçeğine rakip oluyor hem de alternatif ürün oluyor. Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan çiftçiler, ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirtti.

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