  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ayçiçek yağına rakip olarak kanola üretimi

Ayçiçek yağına rakip olarak kanola üretimi

4.5.2022

Ayçiçek yağına rakip olarak kanola üretimi
EKONOMİK getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne'de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artarak, hem ayçiçeğine rakip oluyor hem de alternatif ürün oluyor. Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan çiftçiler, ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA