Emekli ve memurun Temmuz zammı netleşti mi? Kim ne kadar alacak?

EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2.688 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak.