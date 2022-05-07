Emekli ve memurun Temmuz zammı netleşti mi? Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.