Taksiciler ÖTV indirimi istiyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. İzmir'deki taksi ihtiyacı, pandemi sürecinde yaşananlar ve taksici esnafının yaşadığı sorunlarla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Anık, "Bizim esnaf olarak mutlaka ÖTV indirimine ihtiyacımız var. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Eğer taksi ve minibüslerin daha yeni modellerde olmasını istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bugün taksiye koyabileceğiniz en kötü aracın fiyatı 500 bin TL'ye yakın. O yüzden buna mutlaka ihtiyacımız var. 2016 yılında 3 yıl geçerli olmak şartıyla herkese hak verilmişti. Biz '0' ÖTV istemiyoruz. Taksilerin ödediği ÖTV yüzde 45 bandında. Bu ÖTV bandıyla arabalarımızı değiştirmemiz çok zor. Bu bandın yüzde 15 veyahut 20'lere düşürülmesini bekliyoruz" dedi.



BİZ DAHA ŞANSLIYDIK

■ Taksici esnafı için pandemi süreci nasıl geçti? Oda üyelerinin mevcut sorunlar neler?

Taksicilerimiz için ilk altı ay sıkıntılı geçti. İlk günlerde araçların büyük bölümü çalışmadı. Biz taksici esnafı olarak etkilendik ama diğer esnafa göre daha şanslıydık. Vatandaşlarımızın özellikle toplu ulaşımdan uzaklaşıp bize yöneldiği için işlerimiz düzene girdi. Ukrayna'nın işgali sonrası akaryakıt fiyatlarının artması şu anda bizi korkunç derecede etkiliyor. Biz ne kadar fiyat ayarlaması yapsak da bu derde çare değil. Mazotu karşılasanız bile bu sefer diğer kalemleriniz yükseliyor. Gerçekten de şu an pandemi döneminden daha sıkıntılı durumdayız. Tarife değişikliği bizi biraz rahatlattı ama ani yükselmeler hem vatandaşı hem bizi olumsuz etkiliyor. Umarım bu dönemi en iyi şekilde atlatırız.





96 PLAKA VERİLECEK

■ Bu konudaki talepleriniz neler?

Bir kere taksiler ve toplu taşımada akaryakıtta ÖTV desteği yapılması gerekiyor. Her şey akaryakıta bağlı. Çiftçinin, bizim yani hepimizin buna ihtiyacı var. İsteklerimiz bunlar. Bizim esnaf olarak mutlaka ÖTV indirimine ihtiyacımız var. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Sıfır ÖTV istemiyoruz. Taksilerin ödediği ÖTV'nin yüzde 15 veyahut 20'ye düşürülmesi lazım.



■ İzmir'de taksi ihtiyacı var mı?

Mesleğinizin geleceğini düşünüyorsanız hazırlık yapmak zorundasınız. ENTAKSİ uygulamasının takip sistemi üzerinden biz her şeyi görüyoruz. İzmir'deki 2 bin 800 aracın ne kadar yolcu taşıdığını, günlük kaç kilometre yol yaptığını görebiliyoruz. Şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. Daha önce esnafımıza 2022'de bize taksi verilmeyecek, 2021 raporuna göre 25-30 taksiye ihtiyacımız var. Bu sene de var dedik. Yani 96 adet plaka verilecek. Bunun dışında metropolün dışındaki 19 ilçemize de toplam 112 adet plaka verilecek. Hazırlattığımız raporun dışında bir rakam gelseydi mutlaka itiraz ederdik. Ama oda olarak yaptığımız çalışmayla önceden geleceği görüyoruz.



LÜKS GEMİLERLE İŞLER AÇILIYOR

Son olarak 34 kruvaziyer gemisi gelecek. Bu konuda çalışmalarınız var mı?

İZMİR'DE kruvaziyer gemilerinin gelmesi ve fuarlar sayesinde işlerimiz açılıyor. İzmir'de taksilerin fuar zamanlarında yaptığı kilometre yüzde 25 oranında artıyor. Kruvaziyer gemileri için diğer kurumlarla birlikte duracağımız yer belli. Bizim 2 bin 823 arabamız var. Plaka numaralarımız ise 5001'den başlıyor. Bu sayıdan itibaren her gemiye plaka numarasına göre sıra veriyoruz. Düzenli çalışma çok yararlı oluyor.

MERT ALPDÜNDAR