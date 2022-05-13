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Haberler Ekonomi Denizli’deki KOBI’lerin enerji verimliligi ölçülecek

Denizli’deki KOBI’lerin enerji verimliligi ölçülecek

13.5.2022

Denizli’deki KOBI’lerin enerji verimliligi ölçülecek
DENİZLİ'DE Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. DTO'da imzalanan protokol kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren DTO üyesi KOBİ'lerin enerji verimlilikleri ücretsiz olarak ölçülecek. İmza törenine DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, projenin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, Denizli'deki proje yöneticisi Ayşegül Çivi, Denizli ABİGEM AŞ Direktörü Sıdıka Arıkan, MMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, Şube Sekreteri Cihan Deligöz, Şube Müdürü Behice Çetinkaya Dilbaz ve makine mühendisi Zekai Göksel Parlar katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, KOBİ'lerdeki kayıp ve kaçakları en aza indireceklerini söyledi. ■ SEBAHATİN ALP
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