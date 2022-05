Çiftçilik, hayati öneme sahip bir meslek dalı

TARIM, ülkeler açısından kritik öneme sahip üretim kollarından biri. Tarımın ve çiftçilik mesleğinin değerinin anlaşılması açısından Dünya Çiftçiler Günü büyük önem taşıyor. Dünya Çiftçiler Günü 14 Mayıs tarihi olarak belirlenmiştir. 14 Mayıs tarihi Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu kurumunun kuruluş tarihidir.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Kurumun isminin kısaltması İFAB ve ülkemizde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kurumun bir üyesidir. Dünya Çiftçiler Günü, 1984 yılından itibaren her yıl, Türkiye dahil kuruluşa üye olan tüm ülkelerde kutlanarak ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu günde hayati öneme sahip bazı tarım ürünlerinin üretim serüvenleri, hangi sektörlerde nasıl kullanıldıkları dile getirilerek ürünlere dikkat çekilir. Her ne kadar globalleşen dünyada farklı meslek türleri ön plana çıksa da tarım sektörü ve çiftçilik mesleği asla ölmeyecek ve asla ölmemesi gereken sektörler ve meslek dalları arasında yer alıyor. Hayati öneme sahip bu sektör ve meslek dalı, gereken önem verilip çağın şartları ile birleştirildiğinde ülkeler için büyük bir kazanç ve ihracat dalı haline geliyor. Dünya nüfusu her geçen gün artmakta, bu artışla beraber gıda ihtiyacı da artmaktadır. Bu sebeple tarım sektörünün ve çiftçilik mesleğinin önemi daha da fazla anlaşılıyor.